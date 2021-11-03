На Київщині затримали озброєних росіян, які грабували будинки багатіїв

Бійці спеціального призначення провели затримання злочинного угруповання, до якого входили громадяни Росії. Займалися вони пограбуванням заможних мешканців Київщини.

За словами керівника поліції Київської області, бандити обчистили щонайменше 4 маєтки. Грабіжники вдиралися до осель, зв'язували власників та виносили всі коштовності.

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Наживою зловмисників, як кажуть слідчі, стали 420 тисяч доларів, 250 тисяч євро та 300 тисяч гривень.

Орудували у Гнідині, Козині та Княжичах



У зловмисників був цілий арсенал / Фото МВС України

Правоохоронці з'ясували, що зловмисники увірвалися до будинку жінки у Гнідині та зв'язали її хомутами. Нападники забрали 100 тисяч доларів та ювелірні вироби.

Згодом це ж угруповання вчинило напад на будинок подружжя у Княжичах. Там зловмисники також викрали готівку та особисті речі.

Після вчинення цього злочину фігуранти провадження зухвало винесли сейф з маєтку жителі Козину.

Встановили особи зловмисників слідчі, опрацювавши записи з 400 камер відеонагляду. Підозрюваними виявилися раніше судимі росіяни 43 та 45 років. Перетнули кордон грабіжники нелегально.



Бійці спецназу вилучили у зловмисників чималу кількість зброї / Фото МВС України

Правоохоронці кажуть, що один з затриманих відбував покарання за вбивство.

Мешкали зловмисники в орендованих квартирах. У них вилучили чималу кількість зброї: пістолети, 7 підствольних гранат, снаряди для РПГ, ножі, пристрої для зламу дверей, рації та камуфляж.

1 жовтня обох підозрюваних посадили під варту.

Дивіться відео затримання росіян, які грабували будинки на Київщині: