По словам руководителя полиции Киевской области, бандиты обчистили по меньшей мере 4 имения. Грабители врывались в дома, связывали владельцев и выносили все драгоценности.

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Наживой злоумышленников, как говорят следователи, стали 420 тысяч долларов, 250 тысяч евро и 300 тысяч гривен.

Орудовали в Гнедине, Козине и Княжичах



У злоумышленников был целый арсенал / Фото МВД Украины

Правоохранители выяснили, что злоумышленники ворвались в дом женщины в Гнедине и связали ее хомутами. Нападавшие забрали 100 тысяч долларов и ювелирные изделия.

Впоследствии эта же группировка совершила нападение на дом супругов в Княжичах. Там злоумышленники также похитили наличные и личные вещи.

После совершения этого преступления фигуранты производства дерзко вынесли сейф из имения жителей Козина.

Установили личности злоумышленников следователи, обработав записи с 400 камер видеонаблюдения. Подозреваемыми оказались ранее судимые россияне 43 и 45 лет. Пересекли границу грабители нелегально.



Бойцы спецназа изъяли у злоумышленников немалое количество оружия / Фото МВД Украины

Правоохранители говорят, что один из задержанных отбывал наказание за убийство.

Жили злоумышленники в арендованных квартирах. У них изъяли большое количество оружия: пистолеты, 7 подствольных гранат, снаряды для РПГ, ножи, устройства для взлома дверей, рации и камуфляж.

1 октября обоих подозреваемых посадили под стражу.

Смотрите видео задержания россиян, которые грабили дома на Киевщине: