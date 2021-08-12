На Київщині зіткнулись 2 вантажівки: загиблого водія діставали спецзасобами
12 серпня 2021 , 15:53Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У селищі Гребінки 11 серпня сталась ДТП – зіткнулись дві вантажівки. У результаті аварії загинув один водій. Його довелось діставати з допомогою гідравлічного інструменту.
Про долю іншого водія не повідомляється. Трагедія сталась приблизно о 22:00 вечора.
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Рятувальники застосували спецзасоби
Про ДТП повідомили на диспетчерську службу ДСНС. Рятувальники з Білої Церкви одразу ж виїхали на місце – там вони від’єднали акумуляторні батареї автомобілів та з допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблого водія.
До зазначених робіт від ДСНС залучалося 8 осіб особового складу та 2 одиниці техніки.
Рятувальники на місці ДТП / Фото ДСНС
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