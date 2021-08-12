О судьбе другого водителя не сообщается. Трагедия произошла примерно в 22:00 вечера.

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Спасатели применили спецсредства

О ДТП сообщили на диспетчерскую службу ГСЧС. Спасатели из Белой Церкви сразу же выехали на место – там они отключили аккумуляторные батареи автомобилей и с помощью гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего водителя.

К указанным работам от ГСЧС привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Спасатели на месте ДТП / Фото ГСЧС

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