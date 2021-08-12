Про долю іншого водія не повідомляється. Трагедія сталась приблизно о 22:00 вечора.

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Рятувальники застосували спецзасоби

Про ДТП повідомили на диспетчерську службу ДСНС. Рятувальники з Білої Церкви одразу ж виїхали на місце – там вони від’єднали акумуляторні батареї автомобілів та з допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло загиблого водія.

До зазначених робіт від ДСНС залучалося 8 осіб особового складу та 2 одиниці техніки.

Рятувальники на місці ДТП / Фото ДСНС

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