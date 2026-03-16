16 березня, 16:34
Оновлено - 16:59, 16 березня

На Київщині знову працює ППО: регіон під атакою БпЛА

Тетяна Бабич
Основні тези
  • На Київщині 16 березня знову були вибухи.
  • Місцева влада закликала людей залишатися в укриттях до кінця тривоги.

Посеред дня 16 березня у Київській області знову прогриміли вибухи. В небі над регіоном фіксують БпЛА.

Місцева влада повідомляє про роботу ППО.

Яка ситуація на Київщині?

Монітори писали про рух ворожого безпілотника типу "Шахед" в районі Баришівки курсом на Переяслав, Київщину.

Близько 16:27 у КОВА поінформували про те, що протиповітряна оборона відбиває атаку БпЛА, який фіксували в небі Київської області.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– нагадали в КОВА.

Там також закликали місцевих дотримуватися інформаційної тиші та не знімати роботу ППО.

Зауважимо, що тривога у Києві та області 16 березня оголошувалася декілька разів. Росія здійснила атаку за допомогою безпілотників. Уламки збитих дронів впали в різних районах міста, зокрема й у Шевченківському районі. 

Що відомо про наслідки попередніх обстрілів Київської області?

  • У ніч на 14 березня Росія здійснила масовану атаку на Київщину із застосуванням дронів і ракет. Унаслідок ударів зафіксовано руйнування в кількох районах області. Зокрема, в Броварському районі пошкоджень зазнали гуртожиток, виробничі та складські об'єкти. 

  • У Вишгородському районі внаслідок обстрілу загинула ще одна людина, спалахнули склади, а також пошкоджено багатоквартирний будинок. В Обухівському районі руйнувань зазнало технічне приміщення багатоповерхівки, поруч загорілися автомобілі. У Бучанському районі виникла пожежа в приватному будинку. 

  • Загалом відомо про шістьох загиблих і 15 поранених. Вранці 16 березня Микола Калашник повідомив, що в лікарні помер чоловік 1981 року народження, який дістав поранення під час цієї атаки.

  • Також сили ППО працювали на Київщині 7 березня, тоді українські захисники не допустили влучань по об'єктах критичної інфраструктури, обійшлося без постраждалих.