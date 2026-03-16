На Київщині знову працює ППО: регіон під атакою БпЛА

Посеред дня 16 березня у Київській області знову прогриміли вибухи. В небі над регіоном фіксують БпЛА.

Місцева влада повідомляє про роботу ППО.

Яка ситуація на Київщині?

Монітори писали про рух ворожого безпілотника типу "Шахед" в районі Баришівки курсом на Переяслав, Київщину.

Близько 16:27 у КОВА поінформували про те, що протиповітряна оборона відбиває атаку БпЛА, який фіксували в небі Київської області.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– нагадали в КОВА.

Там також закликали місцевих дотримуватися інформаційної тиші та не знімати роботу ППО.

Зауважимо, що тривога у Києві та області 16 березня оголошувалася декілька разів. Росія здійснила атаку за допомогою безпілотників. Уламки збитих дронів впали в різних районах міста, зокрема й у Шевченківському районі.

