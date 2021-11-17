Київська лікарка штампувала фальшиві довідки про вакцинацію за 4 000 гривень

У Києві правоохоронці викрили лікарку, яка підробляла сертифікати про вакцинацію. За таку "послугу" вона просила 4 000 гривень.

Довідки про вакцинацію підробляла лікарка однієї з поліклінік Дарницького району столиці. Правоохоронці також знайшли спільників жінки, які допомагали їй у фальсифікації COVID-сертифікатів.

До теми Продумала цілу схему: в Одесі лікарка підробляла COVID-сертифікати

"Клієнтів" шукали у телеграмі

Лікарка та її спільники шукали своїх "клієнтів" через анонімний канал у Telegram. Жінка вносила неправдиві дані до системи охорони здоров'я та видавала фальшиві сертифікати вакцинації.

Правоохоронці навідалися з обшуками до лікарки та її спільників. У їхніх помешканнях та на робочих місцях виявили докази злочинів.

Слідчі шукають "клієнтів" лікарки з фальшивими сертифікатами. За несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах та підроблення печаток лікарці та її спільникам загрожує до 5 років ув'язнення.

Гучні випадки підробки сертифікатів про вакцинацію