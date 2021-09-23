У київських школах відкриють пункти вакцинації проти COVID-19

У школах Києва мають відкрити пункти вакцинації проти коронавірусу. Це роблять для того, щоб залучити до щеплення максимальну кількість вчителів та іншого персоналу.

Якщо деяким школам важко організувати постійні пункти вакцинації, то до закладів мають часто приїжджати мобільні бригади. Так вирішила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рішення оприлюднили 21 вересня.

Цікаво Україна отримала морозильники для вакцини Pfizer: чому саме зараз

Вакцинуватися можуть і батьки

У школах Києва будуть працювати пункти вакцинації від коронавірусу. Це впровадили для того, щоб масово долучити вчителів та працівників школи до щеплення.

Також повідомляють, що вакцинуватися в навчальних закладах зможуть батьки та навіть родичі школярів. Допомогти впровадити рішення мають КМДА та її органи. Також районні адміністрації повинні подбати про відповідні пункти в школах.

Щеплення для освітян: останні новини