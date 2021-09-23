Если некоторым школам трудно организовать постоянные пункты вакцинации, то в заведения должны часто приезжать мобильные бригады. Так решила постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Решение обнародовали 21 сентября.

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Вакцинироваться могут и родители

В школах Киева будут работать пункты вакцинации от коронавируса. Это ввели для того, чтобы массово приобщить учителей и работников школы к прививке.

Также сообщают, что вакцинироваться в учебных заведениях смогут родители и даже родственники школьников. Помочь внедрить решение должны КГГА и ее органы. Также районные администрации должны позаботиться о соответствующих пунктах в школах.

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