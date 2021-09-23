Якщо деяким школам важко організувати постійні пункти вакцинації, то до закладів мають часто приїжджати мобільні бригади. Так вирішила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рішення оприлюднили 21 вересня.
Цікаво Україна отримала морозильники для вакцини Pfizer: чому саме зараз
Вакцинуватися можуть і батьки
У школах Києва будуть працювати пункти вакцинації від коронавірусу. Це впровадили для того, щоб масово долучити вчителів та працівників школи до щеплення.
Також повідомляють, що вакцинуватися в навчальних закладах зможуть батьки та навіть родичі школярів. Допомогти впровадити рішення мають КМДА та її органи. Також районні адміністрації повинні подбати про відповідні пункти в школах.
Щеплення для освітян: останні новини
- 22 вересня повідомили, що вакцинація освітян – обов'язкова.
- Міністр охорони здоров'я зазначив, що рішення є законним і не суперечить правам людини.
- Заклади освіти можуть працювати в очному режимі, за умови, якщо 80% працівників там мають COVID-сертифікати.
- Щоб прискорити темпи щеплення, Державна комісія доручила головам облдержадміністрацій забезпечити вакцинацію вчителів на місцях у школах.