Якщо деяким школам важко організувати постійні пункти вакцинації, то до закладів мають часто приїжджати мобільні бригади. Так вирішила постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рішення оприлюднили 21 вересня.

Цікаво Україна отримала морозильники для вакцини Pfizer: чому саме зараз

Вакцинуватися можуть і батьки

У школах Києва будуть працювати пункти вакцинації від коронавірусу. Це впровадили для того, щоб масово долучити вчителів та працівників школи до щеплення.

Також повідомляють, що вакцинуватися в навчальних закладах зможуть батьки та навіть родичі школярів. Допомогти впровадити рішення мають КМДА та її органи. Також районні адміністрації повинні подбати про відповідні пункти в школах.

Щеплення для освітян: останні новини