У київській 5-поверхівці вибухнув газ: із вікон повибивало шибки

У Києві на вулиці Берлінського (Шевченківський район) пролунав вибух газу. Це сталося 25 листопада у квартирі на 3 поверсі п'ятиповерхового будинку.

Від удару в оселі, де стався вибух, повибивало шибки на кухні та на балконі. На щастя, минулося без жертв і потерпілих.

Струсонуло орендоване житло

У квартирі, де трапився вибух, мешкають мати з донькою, які винаймають її. В момент аварії вони були вдома, але дивом не постраждали. Загалом з будинку евакуювали 15 людей. Багатьох мешканців не було на місці, оскільки вони ще не встигли повернутися з роботи.

Несправність холодильника ледь не спричинила трагедію

Після вибуху газ не спалахнув, тому пошкодження в будинку – мінімальні, як для такого інциденту.

За попередньою інформацією, газ вибухнув через коротке замикання у холодильнику. Прилад загорівся, а після цього пролунав вибух.

У квартирі на третьому поверсі сталося загоряння холодильника. Через це обгоріла газова трубка та стався потужний вибух газу. Внаслідок вибуху розвалився балкон квартири, точніше відлетів утеплювач балкона. Внаслідок надзвичайної події жертв і постраждалих немає,

– розповіли "Сегодня" у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Також деталями інциденту поділилися у ДСНС Києва. За даними рятувальників, загоряння у квартирі почалося о 15:15. Коли екіпаж прибув на місце для гасіння, то побачив густий дим. Вогнеборці вивели людей на вулицю і заходилися гасити осередок займання. Згодом у приміщенні пролунав вибух, однак в оселях на той час вже нікого не було.

Вибух газу на Одещині: схожий випадок

У місті Ізмаїл на Одещині 29 жовтня також стався вибух газу в будинку. За даними рятувальників, його причиною стало нехтування правилами пожежної безпеки. В результаті інциденту постраждали двоє людей.

У Києві пролунав вибух газу на вулиці Берлінського: відео

У квартирі на вулиці Берлінського вибухнув газ: відео з місця подій

У Києві в будинку стався витік газу й вибух: відео

Текст публікації Magnolia TV:

Вибух! У Києві в одній із квартир на 3-му поверсі багатоповерхівки на вулиці Берлінського пролунав вибух. Ніхто не постраждав, на щастя.

Попередньо, сталось замикання. Спалахнув холодильник, а потім вибухнув газ. З будинку евакуювали приблизно 20 людей.