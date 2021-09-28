Київський адвокат прибрав до рук квартири небіжчиків за 2,5 мільйони гривень

У Києві адвокат підробив документи і заволодів двома квартирами померлих людей. Вартість житла становить 2,5 мільйони гривень.

Правнику вже оголосили про підозру. Його судитимуть за шахрайське заволодіння житлом на підставі підроблених документів. У разі доведення вини чоловіку загрожує від 5 до 12 років в'язниці й конфіскація майна.

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Використовував дані власних клієнтів

Схему разом зі своїм спільниками адвокат провернув у 2018 – 2019 роках. Вони підробили документи правовстановлення на дві квартири небіжчиків у Києві. Прикриваючись сфальсифікованими паперами, підозрюваний привласнив житло.

Показово, що аферу з однією із квартир зловмисник втілив у життя, потайки використавши паспортні дані свого ж клієнта. Зрештою для отримання прибутку адвокат вирішив продати житло третім особам.

Квартири арештували

Після розкриття злочинної схеми на квартири наклали арешт.

Адвокату, якого підозрюють у їх привласненні, невдовзі оберуть запобіжний захід.

Слідчі продовжують пошуки інших учасників зухвалої схеми.

Мільйонний грабіж інвесторів: схожа афера

Директор однієї зі столичних будівельних компаній привласнив собі майже 2 мільйони гривень інвесторів і залишив людей без житла. Зловмисник заволодів коштами ще у 2012 –2013 роках, але так і не почав будівництво багатоповерхівки.