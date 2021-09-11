Зловмисник заволодів грошима вкладників у сумі майже два мільйони гривень. Водночас житловий комплекс залишається досі не збудованим протягом восьми років.

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Правоохоронці встановили, що посадовець у 2012 – 2013 роках заволодів коштами громадян-інвесторів. Потерпілі виплачували гроші, які мали йти на будівництво багатоквартирного будинку в центрі Києва,

– повідомили у поліції.

Фігурант запевняв покупців квартир у надійності та вчасному введенні будинку в експлуатацію, проте компанія так і не розпочала будівництво.

Кошти, які громадяни передавали ексдиректору компанії за укладеними з ним договорами інвестування, в касі товариства не оприбутковувалися.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання зловмисника правоохоронці виявили та вилучили:

боєприпаси до бойової нарізної вогнепальної зброї;

комп'ютерну техніку з інформацією, що вказує на протиправну діяльність.

Зверніть увагу! Фігуранту вже повідомили про підозру за трьома статтями. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Водночас тривають слідчі дії.

Директор будкомпанії привласнив гроші інвесторів на ЖК у центрі Києва / Фото Нацполіції