Шахрайка отримала 70 тисяч гривень

Жінці у 2014 році призначили державну соціальну допомогу через догляд за матір'ю. Наприкінці 2015 року немічна матір померла.

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Її донька приховала цей факт та кожних пів року продовжувала подавати до Управління праці та соціального захисту заяви про виплату грошей.

Так вона надлишково отримала понад 70 тисяч гривень,

– заявив керівник окружної прокуратури Іван Комар.

Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт.

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