До поліції звернувся керівник супермаркету і повідомив, що під час аудиту виявив нестачу грошей. Про ймовірну крадіжку розповіли 29 серпня.
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Викрала 2 тисячі гривень
Поліцейські приїхали в супермаркет і перевірили його. Опісля вони виявили, що причетною може бути 28-річна працівниця, яка мала доступ до грошей. Після повного оформлення покупки вона робила "повернення", а тоді – крала гроші з каси.
Таким чином зловмисниця викрала понад 2 тисячі гривень. Поліцейські оголосили їй підозру за привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.
Шахрайство в Україні: останні новини
- У Києві 21-річний керівник турфірми обікрав банк на 630 тисяч гривень. Він орендував у банку платіжний термінал і здійснив 138 платежів. Зловмисникові може загрожувати 12 років ув'язнення.
- В Одесі 24-річна молода жінка створила уявний інтернет-магазин і крала в людей гроші. Вона пропонувала покупцям одяг, якого насправді не мала. Таким чином ошукала щонайменше 10 людей.
- У Польщі затримали інтернет-аферистку з України. Жінка разом із групою зловмисників мала доступ до чужих банківських карток. Разом вони викрали близько 245 000 гривень. Справою займається поліція.