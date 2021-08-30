До поліції звернувся керівник супермаркету і повідомив, що під час аудиту виявив нестачу грошей. Про ймовірну крадіжку розповіли 29 серпня.

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Викрала 2 тисячі гривень

Поліцейські приїхали в супермаркет і перевірили його. Опісля вони виявили, що причетною може бути 28-річна працівниця, яка мала доступ до грошей. Після повного оформлення покупки вона робила "повернення", а тоді – крала гроші з каси.

Таким чином зловмисниця викрала понад 2 тисячі гривень. Поліцейські оголосили їй підозру за привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем.

Зверніть увагу! Працівниці супермаркету може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Також вона не зможе обіймати певні посади на термін до 3 років. На місці працювали слідчі Оболонського управління поліції в Києві. Тривають слідчі дії.

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