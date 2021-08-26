Що відомо про злочин у Чернівцях
У серпні 2021 року працівник одного із супермаркетів у Чернівцях звернувся до поліції із заявою. Невідомій особі вдалось заволодіти товарами на загальну суму майже 1 500 гривень.
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Тоді правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження. Після проведення розшукових заходів, вдалось встановити особу правопорушника.
Правоохоронці знайшли шахрая
Згідно з результатами розслідування, правопорушником виявився 35-річний чернівчанин. Чоловік скористався відсутністю уваги працівників супермаркету та замінив штрих-коди з фіксованими цінами та назвою товарів із дорожчих на дешевші.
Через такі дії чоловік завдав збитків супермаркету на 1 500 гривень. Чернівчанину повідомили про підозру у вчиненні проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Тепер йому загрожує до 3 років обмеження волі.
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