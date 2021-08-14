Жінка приїхала на своє місце "заробітку" трамваєм, тримаючи візок в руках. Відповідне відео оприлюднили у телегам-каналі.

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Жінка вийшла з трамваю та витягнула за собою візок. Згодом вже видно, як вона сидить, очевидно, на тому ж візку та просить милостиню. Коли її запитали, чи можете ви ходити – вона помахала головою, що "ні".

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