Це зробили дві особи ромської зовнішності. Правоохоронці їх швидко знайшли та затримали.

Інша подія Обіцяли зняти порчу з грошей: у Києві пенсіонерок ошукували "ворожки"

"Ми вас вилікуємо"

Пенсіонери розповіли, що спершу "ворожки" просто з ними спілкувалися на ґанку. Потім запропонували зняти різні прокляття.

Вам зроблено на смерть, вас обсипано мертвою землею, облито водами поганими, але ми вам допоможемо. Ми вас вилікуємо,

– згадує пенсіонер слова зловмисниць.

Після цього жінки зайшли в дім і почали лікувати. У своїй "виставі" вони використовували яйце та інші "ритуальні" атрибути.

Як вкрали гроші

Зловмисниці водили яйцями по головах пенсіонерів, а згодом його розбили. Потім щось "бубніли" над землею з городу, яку приніс дідусь та приступили до наступного етапу афери.

Вони сказали, що потрібно зняти покласти всі гроші під подушку. Мовляв, поспите на них одну ніч і всі хвороби “підуть”. Бабця одразу принесла всі свої заощадження та поклала їх, куди й казали. Потім стареньких відвели в іншу кімнату й гроші зникли.

Ошукані пенсіонери одразу звернулися до поліції. Це допомогло знайти зловмисниць за гарячими слідами.

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Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці вже направили цих жінок у слідчий ізолятор. Вони стали фігурантами справи про шахрайство. Відповідна стаття передбачає до 3 років в'язниці.