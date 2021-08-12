Это сделали два лица ромской внешности. Правоохранители быстро нашли и задержали.

Другое событие Обещали снять порчу с денег: в Киеве пенсионерок обманывали "гадалки"

"Мы вас вылечим"

Пенсионеры рассказали, что сначала "гадалки" просто с ними общались на крыльце. Потом предложили снять различные проклятия.

Вам сделано насмерть, вас осыпано мертвой землей, облито водами погаными, но мы вам поможем. Мы вас вылечим,

– вспоминает пенсионер слова злоумышленниц.

После этого женщины зашли в дом и начали лечить. В своем "спектакле" они использовали яйцо и другие ритуальные атрибуты.

Как украли деньги

Злоумышленницы водили яйцами по головам пенсионеров, а потом его разбили. Потом что-то "бубнили" над землей с огорода, которую принес дедушка и приступили к следующему этапу аферы.

Они сказали, что нужно положить все деньги под подушку. Мол, поспите на них одну ночь и все болезни "уйдут". Бабушка сразу принесла все свои сбережения и положила их, куда и говорили. Потом стариков отвели в другую комнату и деньги исчезли.

Обманутые пенсионеры сразу обратились в полицию. Это помогло найти злоумышленниц по горячим следам.

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Что грозит за такое преступление

Правоохранители уже направили этих женщин в следственный изолятор. Они стали фигурантами дела о мошенничестве. Соответствующая статья предусматривает до 3 лет тюрьмы.