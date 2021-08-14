Женщина приехала на место "заработка" трамваем, держа коляску в руках. Соответствующее видео обнародовали в телеграм-канале.

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Женщина вышла из трамвая и вытянула за собой коляску. Впоследствии уже видно, как она сидит, очевидно, на той же коляске и просит милостыню. Когда ее спросили, можете ли вы ходить – она помахала головой, что "нет".

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