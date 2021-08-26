Что известно о преступлении в Черновцах

В августе 2021 года работник одного из супермаркетов в Черновцах обратился в полицию с заявлением. Неизвестному лицу удалось завладеть товарами на общую сумму почти 1500 гривен.

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Тогда правоохранительные органы открыли уголовное производство. После проведения розыскных мероприятий, удалось установить личность правонарушителя.

Правоохранители нашли мошенника

Согласно результатам расследования, правонарушителем оказался 35-летний житель Черновцов. Мужчина воспользовался отсутствием внимания работников супермаркета и заменил штрих-коды с фиксированными ценами и названием товаров с дорогих на более дешевые.

Из-за таких действий человек нанес ущерб супермаркету на 1500 гривен. Черновчанину сообщили о подозрении в совершении проступка, предусмотренного частью 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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