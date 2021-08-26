Парень арендовал у банка платежный терминал и с его помощью совершил 138 незаконных операций. Чтобы украсть деньги, он использовал данные клиентов финансовых учреждений. Задержанному объявлено подозрение. Он может "сесть" на 12 лет.

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Как он это сделал

Злоумышленник подставлял данные карточек иностранцев, а они того и не знали. Он использовал услугу "эквайринг", предусматривающую дистанционное банковское обслуживание. В конце концов деньги были переведены на счет мошенника из украинского государственного банка.

Задержали дома

Директора фирмы задержали в его доме за городом. Правоохранители провели обыски в автомобилях и по месту жительства подозреваемого. По результатам их проведения полицейские изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, акт приема-передачи оборудования от банка и документацию.

В полиции не уточняют название государственного банка, а также турфирму, директор которой попался на мошенничестве.



Правоохранители пришли к руководителю турфирмы / фото Нацполиции



Задержанный читает протокол / Фото Нацполиции