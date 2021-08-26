Хлопець орендував у банку платіжний термінал і з його допомогою здійснив 138 незаконних операцій. Аби вкрасти гроші, він використовував дані клієнтів іноземних фінансових установ. Затриманому оголошено підозру. Він може "сісти" на 12 років.

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Як він це зробив

Зловмисник підставляв дані карток іноземців, а вони того й не знали. Він використав послугу "Еквайринг", що передбачає дистанційне банківське обслуговування. Зрештою гроші були переведені на рахунок шахрая з українського державного банку.

Затримали вдома

Директора фірми затримали у його будинку за містом. Правоохоронці провели обшуки в автівках та за місцем мешкання підозрюваного. За результатами їх проведення поліцейські вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, акт приймання-передачі обладнання від банку та документацію.

В поліції не уточнюють назву державного банку, а також турфірму, директор якої попався на шахрайстві.



Правоохоронці прийшли до керівника турфірми / фото Нацполіції



Затриманий читає протокол / Фото Нацполіції