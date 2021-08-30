В полицию обратился руководитель супермаркета и сообщил, что во время аудита обнаружил нехватку денег. О предполагаемой краже рассказали 29 августа.

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Похитила 2 тысячи гривен

Полицейские приехали в супермаркет и проверили его. После они обнаружили, что причастной может быть 28-летняя работница, которая имела доступ к деньгам. После полного оформления покупки она делала "возврат", а тогда – воровала деньги из кассы.

Таким образом злоумышленница похитила более 2 тысяч гривен. Полицейские объявили ей подозрение за присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением.

Обратите внимание! Работнице супермаркета может грозить до 8 лет лишения свободы. Также она не сможет занимать определенные должности на срок до 3 лет. На месте работали следователи Оболонского управления полиции в Киеве. Продолжаются следственные действия.

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