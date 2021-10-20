Київський депутат від "Батьківщини" роздав людям майже протерміновані вітаміни

Депутат Шевченківського району Києва Олександр Бродський нібито влаштував на своєму окрузі безкоштовну роздачу вітамінів. При цьому, як зазначили жителі району, термін придатності деяких препаратів добігає кінця.

Про роздачу комплексу вітамінів написала у спільноті "Сирець ФБ" киянка Лариса Левченко. За словами жінки, серед тих, хто отримав вітаміни, є багато літніх людей, які не завжди дивляться на терміни придатності.

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Роздавали лікарські засоби у приймальні Олександра Бродського на вулиці Щусєва.

Більшість людей проблеми не побачили



СМС від депутата Київради / Скриншот Лариси Левченко

Як зазначила Левченко, про акцію від депутата вона дізналася з СМС, яке надійшло їй на мобільний.

Жінка прийшла до приймальні, де отримала кілька препаратів.

Один з трьох має термін придатності до січня 2022 року. Інші закінчуються у жовтні та листопаді 2021.



Термін придатності одного з препаратів – до жовтня 2021 / Фото Лариси Левченко



Шановний пане Бродський, як у Вас вистачає совісті роздавати майже прострочені товари? Вам не соромно? Хоча, справедливості заради скажу, один з трьох препаратів з нормальним терміном. Але тільки один,

– написала Левченко.



Частина комплексів незабаром буде протермінованою / Фото Лариси Левченко

У коментарях до допису майже всі користувачі зазначили, що у приймальні попереджали громадян про те, що терміни придатності препаратів добігають кінця. Крім того, більшість киян вказала, що "вітаміни не зіпсуються".

Лише кілька людей звернули увагу на те, що подібні роздачі є непрямим підкупом людей.