Про роздачу комплексу вітамінів написала у спільноті "Сирець ФБ" киянка Лариса Левченко. За словами жінки, серед тих, хто отримав вітаміни, є багато літніх людей, які не завжди дивляться на терміни придатності.

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Роздавали лікарські засоби у приймальні Олександра Бродського на вулиці Щусєва.

Більшість людей проблеми не побачили



СМС від депутата Київради / Скриншот Лариси Левченко

Як зазначила Левченко, про акцію від депутата вона дізналася з СМС, яке надійшло їй на мобільний.

Жінка прийшла до приймальні, де отримала кілька препаратів.

Один з трьох має термін придатності до січня 2022 року. Інші закінчуються у жовтні та листопаді 2021.



Термін придатності одного з препаратів – до жовтня 2021 / Фото Лариси Левченко



Шановний пане Бродський, як у Вас вистачає совісті роздавати майже прострочені товари? Вам не соромно? Хоча, справедливості заради скажу, один з трьох препаратів з нормальним терміном. Але тільки один,

– написала Левченко.



Частина комплексів незабаром буде протермінованою / Фото Лариси Левченко

У коментарях до допису майже всі користувачі зазначили, що у приймальні попереджали громадян про те, що терміни придатності препаратів добігають кінця. Крім того, більшість киян вказала, що "вітаміни не зіпсуються".

Лише кілька людей звернули увагу на те, що подібні роздачі є непрямим підкупом людей.