Київський маршрутник сидів у соцмережах під час поїздки з пасажирами

Чергового злісного порушника правил дорожнього руху побачили пасажири київської маршрутки №472. Водій дивився відео у соцмережах та лише зрідка дивився на дорогу.

Обурені пасажири зафіксували інцидент на відео та виклали його у соцмережах. Сталася ця подія у годину пік 31 січня, коли на дорогах столиці рух був досить жвавим.

Дивіться також На Троєщині у Києві маршрутник заїхав на новий тротуар та застряг у снігу

Свідки події зазначили, що оновлення рухомого складу маршруток не є вирішенням всіх проблем, оскільки манера керування водіями зазвичай є дуже небезпечною.

Дивився відео та писав коментарі

За словами автора запису, маршрутник, що возить пасажирів зі станції метро "Мінська" до проспекту Георгія Гонгадзе і назад, довгий час відволікався на телефон.

Судячи з відео, чоловік переглядав записи у соцмережах та навіть писав коментарі безпосередньо під час руху. Керував при цьому він ліктем.

Чи робили зауваження водію пасажири, які їхали в автобусі, невідомо.

Вартість проїзду підняли, але рухомий склад не оновили, ще й технічний стан деяких маршруток – взагалі наче після бомбардування. Хоч водіїв нових на роботу взяли. Тепер замість підспівувавання шансового трєшняку вони всю дорогу сидять у соціальних мережах,

– підписали запис у "Києві оперативному".

Дивіться відео, як київський маршрутник сидить у соцмережах під час руху:

У таксі буває ще гірше

У коментарях до допису в соцмережі користувачі зазначили, що вчинок маршрутника є геть жахливим, оскільки він віз чималу кількість людей. Втім, кияни також написали, що іноді відчувають навіть більший жах, коли їдуть у таксі. Деякі таксисти не тільки геть не дотримуються правил дорожнього руху, але й іноді тримають у руках по три телефони, аби спіймати нове прибуткове замовлення.

Нові правила перевезень ще впроваджують

З кінця липня 2021 року влада Києва оголосила про прийняття нових правил пасажирських перевезень у столиці. Згідно з ними, водії мають бути вдягнені в типову уніформу та спілкуватися з пасажирами виключно українською мовою. Крім того, самі автобуси мають бути справними та обладнаними щонайменше 5 кнопками зупинки на вимогу. У маршрутках також заборонили музику.

Також у салоні маршрутки маж бути не тепліше за +22 градусів та взимку не холодніше ніж +15.