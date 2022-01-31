Возмущенные пассажиры зафиксировали инцидент на видео и выложили его в соцсетях. Произошло это событие в час пик 31 января, когда на дорогах столицы движение было довольно быстрым.

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Свидетели происшествия отметили, что обновление подвижного состава маршруток не является решением всех проблем, поскольку манера управления водителями обычно очень опасна.

Смотрел видео и писал комментарии

По словам автора записи, маршрутчик, который вез пассажиров со станции метро "Минская" до проспекта Георгия Гонгадзе и обратно, долгое время отвлекался на телефон.

Судя по видео, мужчина просматривал записи в соцсетях и даже писал комментарии непосредственно во время движения. Руководил он при этом локтем.

Делали ли замечания водителю пассажиры, ехавшие в автобусе, неизвестно.

Стоимость проезда подняли, но подвижной состав не обновили, еще и техническое состояние некоторых маршруток вообще как будто после бомбардировки. Хотя водителей новых на работу взяли. Теперь вместо подпевания шансонового трешняка они всю дорогу сидят в социальных сетях,

– подписали запись в "Киеве оперативном".

Смотрите видео, как киевский маршрутчик сидит в соцсетях во время движения:

В такси бывает еще хуже

В комментариях к сообщению в соцсети пользователи отметили, что поступок маршрутчика ужасен, поскольку он вез большое количество людей. Впрочем, киевляне также написали, что испытывают иногда даже больший ужас, когда едут в такси. Некоторые таксисты не только не соблюдают правила дорожного движения, но и иногда держат в руках по три телефона, чтобы поймать новый прибыльный заказ.

Новые правила перевозок еще внедряются

С конца июля 2021 года власти Киева объявили о принятии новых правил пассажирских перевозок в столице. Согласно им, водители должны быть одеты в типичную униформу и общаться с пассажирами исключительно на украинском языке. Кроме того, сами автобусы должны быть исправны и оборудованы по меньшей мере 5 кнопками остановки по требованию. В маршрутках также запретили музыку.

Также в салоне маршрутки должно быть не теплее +22 градусов и зимой не холоднее +15.