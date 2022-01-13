Фотографии, на которых зафиксировано ну очень наглое нарушение правил дорожного движения маршрутчиком, сделали жители Троещины. Киевляне же начали обсуждать инцидент в соцсетях.

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Наиболее загадочным для всех оказался вопрос, как водитель вообще заехал на тротуар.

Оказался в сугробе за металлическим забором



Как водитель проехал сквозь забор – неизвестно / Фото "Киев оперативный"

Как рассказали местные жители, инцидент произошел неподалеку от конечной остановки 580 маршрутки на перекрестке улиц Милославской и Радунской.

Маршрутчик непонятным для всех образом оказался на пешеходной зоне, огражденной от проезжей части металлическим забором.

Водитель микроавтобуса двигался по тротуару, который только недавно отремонтировали.

Судя по всему, в какой-то момент маршрутчика занесло на заснеженную зеленую зону, откуда выехать он не мог.



Маршрутчик застрял в снегу на территории пешеходной зоны / Фото "Киева оперативного"

На место происшествия возмущенные поведением водителя граждане вызвали не только патрульных полицейских, но и представителей КГГА.

В комментариях к сообщению о маршрутчика в соцсетях киевляне призвали чиновников расторгнуть договор с фирмой-перевозчиком, работник которой настолько нагло управляет транспортом.

Маршрутчики снова выделились

Кроме инцидента на Троещине, в столице произошло еще одно чрезвычайное происшествие с участием маршрутных такси. На Лесном у микроавтобуса на ходу отпало колесо. Эта ситуация, по словам киевлян, является вполне типичной, поскольку частные компании отправляют на маршруты технически неисправный транспорт.

Смотрите видео с маршруткой, у которой отпало колесо: