Фотографії, на яких зафіксовано ну дуже нахабне порушення правил дорожнього руху маршрутником, зробили мешканці Троєщини. Кияни ж почали обговорювати інцидент у соцмережах.

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Найбільшою загадковим для всіх виявилося питання, як водій взагалі заїхав на тротуар.

Опинився у сугробі за металевим парканом



Як водій проїхав крізь паркан – невідомо / Фото "Київ оперативний"

Як розповіли місцеві мешканці, інцидент стався неподалік від кінцевої зупинки 580 маршрутки на перехресті вулиць Милославської та Радунської.

Маршрутник незрозумілим для всіх чином опинився на пішохідній зоні, огородженій від проїзної частини металевим парканом.

Водій мікроавтобуса рухався тротуаром, який лише нещодавно відремонтували.

Судячи з усього, у якийсь момент маршрутника занесло на засніжену зелену зону, звідки виїхати він не міг.



Маршрутник застряг у снігу на території пішохідної зони / Фото "Києва оперативного"

На місце події обурені поведінкою водія громадяни викликали не тільки патрульних поліцейських, але й представників КМДА.

У коментарях до допису про маршрутника у соцмережах кияни закликали чиновників розірвати договір з фірмою-перевізником, працівник якої настільки нахабно керує транспортом.

Маршрутники знову виділилися

Крім інциденту на Троєщині, у столиці стався ще одна надзвичайна подія за участю маршрутних таксі. На Лісовому у мікроавтобуса на ходу відпало колесо. Ця ситуація, за словами киян, є цілком типовою, оскільки приватні компанії відправляють на маршрути технічно несправний транспорт.

Дивіться відео з маршруткою, у якої відпало колесо: