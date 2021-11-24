У київській мечеті заборонили щеплення однією з вакцин від COVID-19

У мечеті Ар-Рахма в Києві з 23 листопада відкрили центр масового щеплення громадян. Вакцинуватись у церковному закладі можна не тільки мусульманам, але й всім бажаючим.

У переліку доступних препаратів для щеплення немає AstraZeneca. Як виявилося, цю вакцину заборонили через наявність у складі етилового спирту.

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Мотивували у мечеті це тим, що в ісламі спирт перебуває під забороною.

Всі інші вакцини є у наявності

Черг на вакцинацію в мечеті Ар-Рахма наразі немає, оскільки про можливість щепитися тут знають не всі.

Більшість людей, які отримали вакцину проти COVID-19 у мечеті – віряни.

Прийти до мечеті для щеплення може кожен охочий повнолітній громадянин. Також тут щеплюватимуть підлітків віком 12+, але лише за наявності у них всіх вакцин згідно з календарем профілактичних щеплень.

Вакцину в центрі щеплення в мечеті можна обирати.

Швидкість вакцинації досить висока

Станом на 24 листопада, в Україні зробили 23,2 мільйона щеплень. Повністю вакцинованими є 13 мільйонів громадян. 10,2 мільйона отримали лише одну дозу препарату.

Загалом за добу 23 листопада у центрах масових щеплень, поліклініках та мобільними бригадами було зроблено 286 121 укол. Подібні темпи вакцинації тримаються в Україні з моменту оголошення червоних зон у багатьох регіонах. Зрозумівши, що за проїзд та відвідування робочих місць без сертифікату каратимуть, громадяни масово кинулися отримувати щеплення.