У переліку доступних препаратів для щеплення немає AstraZeneca. Як виявилося, цю вакцину заборонили через наявність у складі етилового спирту.
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Мотивували у мечеті це тим, що в ісламі спирт перебуває під забороною.
Всі інші вакцини є у наявності
- Черг на вакцинацію в мечеті Ар-Рахма наразі немає, оскільки про можливість щепитися тут знають не всі.
- Більшість людей, які отримали вакцину проти COVID-19 у мечеті – віряни.
- Прийти до мечеті для щеплення може кожен охочий повнолітній громадянин. Також тут щеплюватимуть підлітків віком 12+, але лише за наявності у них всіх вакцин згідно з календарем профілактичних щеплень.
Вакцину в центрі щеплення в мечеті можна обирати.
Швидкість вакцинації досить висока
Станом на 24 листопада, в Україні зробили 23,2 мільйона щеплень. Повністю вакцинованими є 13 мільйонів громадян. 10,2 мільйона отримали лише одну дозу препарату.
Загалом за добу 23 листопада у центрах масових щеплень, поліклініках та мобільними бригадами було зроблено 286 121 укол. Подібні темпи вакцинації тримаються в Україні з моменту оголошення червоних зон у багатьох регіонах. Зрозумівши, що за проїзд та відвідування робочих місць без сертифікату каратимуть, громадяни масово кинулися отримувати щеплення.