У київській Ocean Plaza відкрився центр масової вакцинації

Новий центр, де можна отримати щеплення від COVID-19, запрацював 21 вересня у ТРЦ Ocean Plaza у Києві. Записатися на вакцинацію можна за допомогою сервісу Helsi.me.

Крім того, у пункті вакцинації діє живе черга. То ж, отримати дозу вакцини для імунітету від коронавірусної хвороби можна навіть без попереднього запису.

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Щеплюватимуть в Ocean Plaza й тих, хто не має декларації з сімейним лікарем.

Де знайти пункт масової вакцинації в Ocean Plaza

У пресслужбі торговельного центру зазначили, що пункт щеплення працюватиме з 11:00 до 17:00 на 0 поверсі Ocean Plaza біля магазину Watsons.

Працівники пункту зачинятимуть його на обідню перерву з 13:00 до 14:00.

Отримати щеплення можуть всі охочі, які досягли повноліття.

Вакцинують у торговельному центрі препаратами від Astrazeneca, Pfizer та Sinovac.

Також в Ocean Plaza зазначили, що для осіб, які не уклали декларацію з сімейним лікарем, вакцинація доступна при наявності ідентифікаційного коду та паспорту.

Отримати свідоцтво про вакцинацію після щеплення у ТРЦ можна буде у свого сімейного лікаря. Також після щеплення другою дозою сертифікати можна завантажувати у застосунку Дія.