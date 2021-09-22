Первое и главное

В мире полностью вакцинировано 2,49 миллиарда человек, 31% населения Земли.

Читайте также В Киеве снова начнут штрафовать нарушителей карантина

Если темп будет сохраняться, то с учетом переболевших, мы получим иммунитет через пару лет.

Новые штаммы COVID-19, конечно же, опасны, но привитых они не убивают и не отправляют в реанимацию.

Никого не призываю вакцинироваться. Кто хотел услышать – те меня услышали. Остальные могут обсуждать Билла Гейтса, то, что они после прививок не встанут на Страшном Суде, недостаточную исследованность вакцин, воздействие на их генетический код, цифровой концлагерь, заговор Большой фармы, и т.д.

Я им не доктор. Им никто не доктор. Дарвин мне свидетель.

Желаю им легкой формы и минимальных осложнений. Пусть их природный иммунитет и везучесть компенсируют глупость суждений.

У меня нет возражений. Каждому – своё.

Важно Украина переходит в желтую зону: какие карантинные ограничения будут действовать

Из неприятных новостей

Темп роста заболеваемости после беспечных летних месяцев чудовищный. Заполненность коек тяжелыми больными уже сейчас выше 40%. Мы явно летим в локдаун.

Дельта более заразна, более разрушительна, имеет большую смертность, создает тяжелые осложнения после. Шансов пройти ее без последствий для организма мало.

Кода

В Украине около 11 миллионов свободных доз вакцин.

В Украине чуть больше 10% привитых.

В Украине практически не соблюдаются карантинные меры и эпидемиологические предосторожности.

Дарвин смотрит на идиотов с ласковым сожалением. Но что он может поделать?