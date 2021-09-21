По словам чиновника, возвращение штрафов почувствуют на себе представители столичных заведений. Граждане при этом останутся безнаказанными, поскольку следить за выполнением ими правил должны полицейские.
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Как утверждает Рубан, штрафы за нарушение норм карантина посетителями и работниками будут начинаться от 34 тысяч гривен.
Большинство вообще забыло о масках
Магазин в ТРЦ "Проспект" в Киеве / Фото 24 канала
- Начало процесса наказания работников учреждений, их администрации и владельцев начнется с 23 сентября, когда в столице будут действовать правила "желтой зоны".
- Максимальный штраф, который могут наложить на должностных лиц в соответствии с КоАП, – 170 тысяч гривен.
В Киеве абсолютное большинство людей не носит маски / Фото 24 канала
Пока же жители столицы и работники многих магазинов и ресторанов не придерживаются никаких карантинных ограничений. Персонал и посетители в основном носят маски на подбородке или вообще их не имеют.
По информации 24 канала, охранники и администрация заведений при этом обычно не делают замечания нарушителям.