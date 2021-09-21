За словами посадовця, повернення штрафів відчують на собі представники столичних закладів. Громадяни при цьому залишаться безкарними, оскільки стежити за виконанням ними правил мають поліцейські.

Дивіться також Україна переходить у жовту зону: які карантинні обмеження будуть діяти

Як стверджує Рубан, за порушення норм карантину відвідувачами та працівниками починатимуться від 34 тисяч гривень.

Більшість взагалі забула про маски



Магазин у ТРЦ "Проспект" у Києві / Фото 24 каналу

Початок процесу покарання працівників закладів, їх адміністрації та власників почнеться з 23 вересня, коли у столиці діятимуть правила "жовтої зони".

Максимальний штраф, який можуть накласти на посадових осіб згідно з КУпАП, – 170 тисяч гривень.



У Києві абсолютна більшість людей не носить маски / Фото 24 каналу

Наразі ж мешканці столиці та працівники майже всіх магазинів та ресторанів не дотримуються жодних карантинних обмежень. Персонал та відвідувачі здебільшого носять маски на підборідді або взагалі їх не мають.

За інформацією 24 каналу, охоронці та адміністрація закладів при цьому зазвичай не роблять зауваження порушникам.