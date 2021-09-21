За словами посадовця, повернення штрафів відчують на собі представники столичних закладів. Громадяни при цьому залишаться безкарними, оскільки стежити за виконанням ними правил мають поліцейські.
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Більшість взагалі забула про маски
Магазин у ТРЦ "Проспект" у Києві / Фото 24 каналу
- Початок процесу покарання працівників закладів, їх адміністрації та власників почнеться з 23 вересня, коли у столиці діятимуть правила "жовтої зони".
- Максимальний штраф, який можуть накласти на посадових осіб згідно з КУпАП, – 170 тисяч гривень.
У Києві абсолютна більшість людей не носить маски / Фото 24 каналу
Наразі ж мешканці столиці та працівники майже всіх магазинів та ресторанів не дотримуються жодних карантинних обмежень. Персонал та відвідувачі здебільшого носять маски на підборідді або взагалі їх не мають.