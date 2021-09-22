Кроме того, в пункте вакцинации действует живая очередь. Так, получить дозу вакцины для иммунитета от коронавирусной болезни можно даже без предварительной записи.
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Прививать в Ocean Plaza будут и тех, у кого нет декларации с семейным врачом.
Где найти пункт массовой вакцинации в Ocean Plaza
- В пресс-службе торгового центра отметили, что пункт прививки будет работать с 11:00 до 17:00 на 0 этаже Ocean Plaza возле магазина Watsons.
- Работники пункта будут закрывать его на обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.
- Получить прививку могут все желающие, достигшие совершеннолетия.
- Вакцинируют в торговом центре препаратами от Astrazeneca, Pfizer и Sinovac.
Также в Ocean Plaza отметили, что для лиц, которые не заключили декларацию с семейным врачом, вакцинация доступна при наличии идентификационного кода и паспорта.
Получить свидетельство о вакцинации после прививки в ТРЦ можно будет у своего семейного врача. Также после прививки второй дозой сертификаты можно загружать в приложении Дия.