Кроме того, в пункте вакцинации действует живая очередь. Так, получить дозу вакцины для иммунитета от коронавирусной болезни можно даже без предварительной записи.

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Прививать в Ocean Plaza будут и тех, у кого нет декларации с семейным врачом.

Где найти пункт массовой вакцинации в Ocean Plaza

В пресс-службе торгового центра отметили, что пункт прививки будет работать с 11:00 до 17:00 на 0 этаже Ocean Plaza возле магазина Watsons.

Работники пункта будут закрывать его на обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Получить прививку могут все желающие, достигшие совершеннолетия.

Вакцинируют в торговом центре препаратами от Astrazeneca, Pfizer и Sinovac.

Также в Ocean Plaza отметили, что для лиц, которые не заключили декларацию с семейным врачом, вакцинация доступна при наличии идентификационного кода и паспорта.

Получить свидетельство о вакцинации после прививки в ТРЦ можно будет у своего семейного врача. Также после прививки второй дозой сертификаты можно загружать в приложении Дия.