У київського трамвая на ходу відвалилося колесо
Джерело:Kyiv Media
Сотням пасажирів трамваїв №14 та 15 у Києві довелося пересаджуватися на інші види транспорту чи йти пішки через поломку одного з трамваїв. Стався інцидент у годину пік 4 жовтня.
Як зазначили користувачі мережі, що стали свідками інциденту, колесо відпало в одного з трамваїв маршруту №14. Сталося це безпосередньо під час руху.
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Внаслідок інциденту транспорт довелося терміново зупинити, а на місці поломки утворився затор із трамваїв.
Майже викотилося на дорогу
Пасажирам довелося йти пішки до найближчої зупинки / Фото "Х***ий Київ"
- Через що саме колесо трамвая відвалилося, невідомо. Втім, воно кілька метрів прокотилося тротуаром та зупинилося у кількох сантиметрах від проїзної частини.
- Оскільки транспорт далі рушати не міг, пасажирам довелося вийти на місці аварії, між двома зупинками.
- Та ж саме участь чекала на людей, які їхали на інших трамваях позаду.
У Київпастрансі зазначили, що окрім руху трамваїв 14 затримували ще й №15. Рухаються обидва маршрути від вулиці Василенка на Поділ.
На місці події працювали спеціалісти, яким вдалося полагодити трамвай. Рух було відновлено о 9:38.