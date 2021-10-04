У київського трамвая на ходу відвалилося колесо

Сотням пасажирів трамваїв №14 та 15 у Києві довелося пересаджуватися на інші види транспорту чи йти пішки через поломку одного з трамваїв. Стався інцидент у годину пік 4 жовтня.

Як зазначили користувачі мережі, що стали свідками інциденту, колесо відпало в одного з трамваїв маршруту №14. Сталося це безпосередньо під час руху.

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Внаслідок інциденту транспорт довелося терміново зупинити, а на місці поломки утворився затор із трамваїв.

Майже викотилося на дорогу



Пасажирам довелося йти пішки до найближчої зупинки / Фото "Х***ий Київ"

Через що саме колесо трамвая відвалилося, невідомо. Втім, воно кілька метрів прокотилося тротуаром та зупинилося у кількох сантиметрах від проїзної частини.

Оскільки транспорт далі рушати не міг, пасажирам довелося вийти на місці аварії, між двома зупинками.

Та ж саме участь чекала на людей, які їхали на інших трамваях позаду.

У Київпастрансі зазначили, що окрім руху трамваїв 14 затримували ще й №15. Рухаються обидва маршрути від вулиці Василенка на Поділ.

На місці події працювали спеціалісти, яким вдалося полагодити трамвай. Рух було відновлено о 9:38.