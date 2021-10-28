У київському будинку в ліфті "поселили" Путіна: реакція людей

В одному з будинків Києва заради експерименту повісили портрет президента країни-агресора Росії – Володимира Путіна. В якому саме районі влаштували розіграш і коли – невідомо, але відео почало ширитися мережею 26 жовтня.

Протягом 9 хвилин камера знімала, як реагують кияни. Показово, що кожен із тих, хто зайшов у ліфт, реагував на витівку доволі емоційно.

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Сміялися, молилися і матюкалися

Більшість людей відреагувала на появу портрету Путіна з обуренням – люди лаялися і не розуміли, хто й навіщо повісив таке у столиці України. Так само багато людей відреагували на ситуацію з гумором та подивом і фотографували несподівану "інсталяцію".

Водночас частина пасажирів ліфту, побачивши обличчя головного ворога України, навіть згадувала Бога. Цікаво, що доволі бурхливо на фото відреагував навіть іноземець, який розмовляв англійською.

Найрішучіші зривали портрет

Двоє чоловіків вирішили не церемонитися із обурливим "декором" ліфта і просто зірвали його зі стіни. Один з молодиків навіть кинув його на підлогу. Крім того, зняти портрет Путіна намагався літній іноземець.

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У Києві на вулиці Гната Юри знайшли офіс, у якому досі працює осередок "Партії політики Путіна". З'ясувалося, що вона має приблизно 20 філій по всій Україні й навіть зареєстрована у Мін'юсті.