У київському парку "Наталка" невідомий підстрелив лебедя з пневматичної рушниці

Ветеринари Київського зоопарку 27 січня провели дослідження тіла лебедя, якого знайшли мертвим неподалеку від берега на Оболоні. Спочатку активісти підозрювали, що птах помер через неправильне годування, але причина смерті виявилася зовсім іншою.

Місцеві мешканці кажуть, що птахи трималися групою, а загиблий птах плавав окремо щонайменше кілька днів. 26 січня птаха побачили мертвим на воді.

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Зоозахисники витягли тіло лебедя на берег та відвезли до відділу ветеринарної медицини зоопарку столиці.

Страждав понад місяць

Спеціалісти зробили розтин тіла лебедя та знайшли у його серці кулю від пневматичної гвинтівки.

Ветеринари з'ясували, що шипуна поранили від 4 до 6 місяців тому.

Куля, що застрягла у перикарді, призвела до тромбозу печінкової вени та багатьох інших пошкоджень.



Висновок ветеринарів / Фото "Сьогодні"

Судячи з акту, який працівники зоопарку склали після дослідження тіла загиблого лебедя, птах страждав від болю понад місяць. Увесь цей час в його організмі проходили процеси, викликані пораненням.

Лебеді на Оболоні

На зимівлю у парк "Наталка" прилетіли понад 40 лебедів. Туди їх привабила велика кількість людей, котрі підгодовують пернатих. На це місце зграя повертається майже кожен рік, оскільки знає, що там буде пожива.

Зоозахисники постійно наголошують на тому, що годувати птахів хлібом в жодному разі не можна. Адже він лише набухає в шлунку, але не містить корисних для них речовин. Безпечною їжею для підгодівлі є овес, пшениця, кукурудза та ячмінь.