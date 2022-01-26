На оприлюднених світлинах видно, що птах, імовірно, загинув у воді. Вже потім його тіло дістали на берег.

До теми У київський парк "Наталка" на Оболоні прилетіла зграя лебедів, які зовсім не бояться людей

Намагалися врятувати, але марно

Місцеві жителі стверджують, що лебедя намагалися врятувати. Але, на жаль, витягнувши з водойми, нічим зарадити не змогли.

Люди припустили, що красень міг померти через те, що його нагодували хлібом. Через це охочих помилуватися лебединою зграєю закликали в жодному разі не давати птаству батони та іншу шкідливу для них їжу.



Кияни повідомили, що один з лебедів у парку "Наталка" нібито загинув / Фото з телеграм-каналу "Київ без цензури"

Лебедина казка на Оболоні

На зимівлю у парк "Наталка" прилетіли понад 40 лебедів. Туди їх привабила велика кількість людей, котрі підгодовують пернатих. На це місце зграя повертається майже кожен рік, оскільки знає, що там буде пожива.

Зверніть увагу! Годувати птахів хлібом в жодному разі не можна. Адже він лише набухає в шлунку, але не містить корисних для них речовин. Безпечною їжею для підгодівлі є овес, пшениця, кукурудза та ячмінь.

Текст публікації "Києва без цензури":

Сьогодні у парку "Наталка" у воді помітили лебедя, спробували врятувати. Витягли з води, але птах загинув. Не годуйте взимку птахів батонами та іншими шкідливими їм продуктами.