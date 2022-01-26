На обнародованных фотографиях видно, что птица, предположительно, погибла в воде. Уже потом ее тело достали на берег.

К теме В киевский парк "Наталка" на Оболони прилетела стая лебедей, которые совсем не боятся людей

Пытались спасти, но тщетно

Местные жители утверждают, что лебедя пытались спасти. Но, к сожалению, вытащив из водоема, ничем помочь не смогли.

Люди предположили, что красавец мог умереть из-за того, что его накормили хлебом. Из-за этого желающих полюбоваться лебединой стаей призывали ни в коем случае не давать птицам батоны и прочую вредную для них пищу.



Киевляне сообщили, что один из лебедей в парке "Наталка" якобы погиб / Фото из телеграм-канала "Киев без цензуры"

Лебединая сказка на Оболони

На зимовку в парк "Наталка" прилетели больше 40 лебедей. Туда их привлекло большое количество людей, которые подкармливают пернатых. На это место стая возвращается почти каждый год, поскольку знает, что там будет пожива.

Обратите внимание! Кормить птиц хлебом ни в коем случае нельзя. Так как он набухает у них в желудке, но не содержит полезных веществ. Безопасной пищей для подкормки являются овес, пшеница, кукуруза и ячмень.

Текст публикации "Киева без цензуры":

Сегодня в парке "Наталка" в воде заметили лебедя, попытались спасти. Вытащили из воды, но птица погибла. Не кормите зимой птиц батонами и другими вредными для них продуктами.