В киевском парке "Наталка" неизвестный подстрелил лебедя из винтовки

Ветеринары Киевского зоопарка 27 января провели исследование тела лебедя, которого обнаружили мертвым неподалеку от берега на Оболони. Сначала активисты подозревали, что птица умерла из-за неправильного кормления, но причина смерти оказалась совсем другой.

Местные жители говорят, что птицы держались группой, а погибшая птица плавала отдельно несколько дней. 26 января птицу увидели мертвой на воде.

Смотрите также В столичном парке "Наталка" погиб лебедь: киевляне утверждают, что из-за еды

Зоозащитники вытащили тело лебедя на берег и отвезли в отдел ветеринарной медицины зоопарка столицы.

Страдал больше месяца

Специалисты произвели разрез тела лебедя и нашли в его сердце пулю от пневматической винтовки.

Ветеринары выяснили, что шипун был ранен от 4 до 6 месяцев назад.

Пуля, застрявшая в перикарде, привела к тромбозу печеночной вены и многим другим повреждениям.

Вывод ветеринаров / Фото "Сегодня"

Судя по акту, который работники зоопарка составили после исследования тела погибшего лебедя, птица страдала от боли больше месяца. Все это время в его организме происходили процессы, вызванные ранением.

Лебеди на Оболони

На зимовку в парк "Наталка" прилетели более 40 лебедей. Туда их привлекло большое количество людей, которые подкармливают пернатых. На это место стая возвращается почти каждый год, поскольку знает, что там будет пропитание.

Зоозащитники постоянно отмечают, что кормить птиц хлебом ни в коем случае нельзя. Он только набухает в желудке и не содержит полезных для них веществ. Безопасная пища для подкормки – овес, пшеница, кукуруза и ячмень.