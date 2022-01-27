Местные жители говорят, что птицы держались группой, а погибшая птица плавала отдельно несколько дней. 26 января птицу увидели мертвой на воде.
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Зоозащитники вытащили тело лебедя на берег и отвезли в отдел ветеринарной медицины зоопарка столицы.
Страдал больше месяца
- Специалисты произвели разрез тела лебедя и нашли в его сердце пулю от пневматической винтовки.
- Ветеринары выяснили, что шипун был ранен от 4 до 6 месяцев назад.
- Пуля, застрявшая в перикарде, привела к тромбозу печеночной вены и многим другим повреждениям.
Вывод ветеринаров / Фото "Сегодня"
Судя по акту, который работники зоопарка составили после исследования тела погибшего лебедя, птица страдала от боли больше месяца. Все это время в его организме происходили процессы, вызванные ранением.
Лебеди на Оболони
На зимовку в парк "Наталка" прилетели более 40 лебедей. Туда их привлекло большое количество людей, которые подкармливают пернатых. На это место стая возвращается почти каждый год, поскольку знает, что там будет пропитание.