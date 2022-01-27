Місцеві мешканці кажуть, що птахи трималися групою, а загиблий птах плавав окремо щонайменше кілька днів. 26 січня птаха побачили мертвим на воді.

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Зоозахисники витягли тіло лебедя на берег та відвезли до відділу ветеринарної медицини зоопарку столиці.

Страждав понад місяць

  • Спеціалісти зробили розтин тіла лебедя та знайшли у його серці кулю від пневматичної гвинтівки.
  • Ветеринари з'ясували, що шипуна поранили від 4 до 6 місяців тому.
  • Куля, що застрягла у перикарді, призвела до тромбозу печінкової вени та багатьох інших пошкоджень.


Висновок ветеринарів / Фото "Сьогодні"

Судячи з акту, який працівники зоопарку склали після дослідження тіла загиблого лебедя, птах страждав від болю понад місяць. Увесь цей час в його організмі проходили процеси, викликані пораненням.

Лебеді на Оболоні

На зимівлю у парк "Наталка" прилетіли понад 40 лебедів. Туди їх привабила велика кількість людей, котрі підгодовують пернатих. На це місце зграя повертається майже кожен рік, оскільки знає, що там буде пожива.