Наша відповідь коронавірусу: у київському вікні виставили непристойну статуетку
2 серпня 2021 , 21:02Читать новость на русском
Джерело:Телеканал "Київ"
У Києві на вулиці Марії Заньковецької у вікні побачили статуетку у формі чоловічого статевого органу й напис зверху – "наша відповідь коронавірусу". Ймовірно, що хтось вирішив так пожартувати.
Наразі невідомо хто це зробив та як до цього поставляться у поліції. Втім, фотографія Юрія Чабана, який помітив незвичну річ у вікні, привернула увагу у соцмережах.
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Що хотів сказати автор інсталяції
Людей насмішила така непристойна статуетка. Що хотів сказати автор такої інсталяції – лишається тільки здогадуватись.
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