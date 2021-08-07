У київської маршрутки на ходу відпало колесо: фото

Чергова ДТП через несправний технічний стан маршрутного таксі сталася у Святошинському районі Києва. Чи перебували при цьому в салоні мікроавтобуса пасажири, наразі невідомо.

Інцидент стався вдень 7 серпня на вулиці Генерала Наумова у Києві. За попередніми даними, у маршрутки під час руху відпало ліве переднє колесо.

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Через що саме зламався транспорт, невідомо.

Типова ситуація для київських маршруток

Після поломки водій зупинився на дорозі у правій смузі та почав самостійно усувати неполадку.

Цілком ймовірно, що після встановлення колеса він поїхав далі своїм маршрутом.

У коментарях до допису в спільноті "Київ оперативний" користувачі зазначили, що подібна ситуація зовсім не викликає здивувань. Оскільки технічний стан майже всіх маршруток у столиці є просто жахливим.

Нічого нового і, скоріше за все, так продовжуватиметься і надалі. Бо ніхто їх не контролює,

– підкреслили автори посту у соцмережах.