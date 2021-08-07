Інцидент стався вдень 7 серпня на вулиці Генерала Наумова у Києві. За попередніми даними, у маршрутки під час руху відпало ліве переднє колесо.
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Через що саме зламався транспорт, невідомо.
Типова ситуація для київських маршруток
- Після поломки водій зупинився на дорозі у правій смузі та почав самостійно усувати неполадку.
- Цілком ймовірно, що після встановлення колеса він поїхав далі своїм маршрутом.
У коментарях до допису в спільноті "Київ оперативний" користувачі зазначили, що подібна ситуація зовсім не викликає здивувань. Оскільки технічний стан майже всіх маршруток у столиці є просто жахливим.
Нічого нового і, скоріше за все, так продовжуватиметься і надалі. Бо ніхто їх не контролює,
– підкреслили автори посту у соцмережах.