Київську ГЕС взяли під посилену охорону

Військовослужбовці Першої Президентської бригади оперативного призначення з працівниками Нацполіції посилено охороняють Київську ГЕС. Вони запобігають несанкціонованим проникнення диверсійних груп.

У Нацгвардії зазначили, що ворог може спробувати дестабілізувати ситуацію як у регіоні, так і у державі. Для унеможливлення цього 17 лютого почали посилено охороняти Київську гідроелектростанцію.

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Київську ГЕС охороняють, щоб запобігти дестабілізації / Фото Нацгвардії



Київська ГЕС є стратегічним об'єктом / Фото Нацгвардії

Є гвардійці з ООС

Заступник начальника Північного Київського ТУ зі служби полковник Олег Дуда зазначив, що для охорони відібрали найбільш досвідчених військовослужбовців Першої Президентської бригади. Він запевнив, що бійці вмотивовані.

"Серед них є гвардійці, які несли службу в районі проведення ООС та мають бойовий досвід. Бійці готові спільно з поліцейськими забезпечити надійну охорону та безперебійне функціонування гідроелектростанції", – розповів Олег Дуда.



Серед охоронців є бійці з ООС / Фото Нацгвардії

Як діють бійці

Правоохоронці перевіряють документи людей та транспорт. Крім цього, вони патрулюють прилеглу до ГЕС місцевість.



Бійці працюють спільно з поліцейськими / Фото Нацгвардії

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