У Київводоканалі запевнюють, що жовта вода з крану придатна для пиття: фото
Джерело:Kyiv Media
Жителі вулиці Академіка Туполєва у Святошинському районі Києва скаржаться на те, що з кранів тече вода жовтого кольору з неприємним запахом. Втім, чиновників стверджують, що її можна навіть пити.
Таку несподіванну відповідь отримали журналісти від Київводоканалу на запит Kyiv Media. Посадовці наголосили, що контроль якості води проводять нібито кожного дня.
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І жодного разу у чиновників не було нарікань щодо безпеки води.
Відповідає нормам, однак забарвлена через забрудненість Дніпра
Вода з кранів киян на вулиці Туполєва не виглядає безпечною / Фото Kyiv Media
- Згідно з офіційною відповіддю Київводоканалу, воду на вулицю Туполєва подають з Дніпровської водопровідної станції.
- При цьому у підприємстві нібито щодня проводять лабораторну перевірку якості води.
За результатами перевірок встановлено, що якість води відповідає чинним Державним санітарним нормам,і вона є безпечною для вживання. А жовтуватий відтінок води спричинений сильною забрудненістю річки Дніпро, – сказано у документі за підписом керівника Київводоканалу Сергія Крушановського.
Відповідь начальника Київводоканалу / Фото Kyiv Media